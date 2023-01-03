За сутки 15 татарстанцев госпитализировали с ковидом

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 15 жителям. Всего с начала пандемии в республике выявили 193 тыс. 456 ковид-случаев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 59 татарстанцев, всего с начала пандемии – более 190 тыс. жителей республики.

В целом по России выявлено 3 тыс.884 случая заболевания, госпитализированы 379 человек, 4 тыс. 489 жителей страны выздоровели.