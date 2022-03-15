Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины приблизилось к 260 тыс.

Число вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины к 15 марта достигло почти 260 тыс. человек. Из них за прошедшие сутки границу пересекли 11,6 тыс. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

«По данным на утро 15 марта, границу России из Донбасса в Ростовской области и с Украины в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму пересекли свыше 259 тыс. человек, 11,6 тыс. из них в течение минувшего дня», — отметил источник агентства.

Из общего числа переселенцев 226 тыс. прибыли из ДНР и ЛНР, 33 тыс. — с территории Украины. 56,5 тыс. — это дети.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, главная цель российских военных – защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевских властей. Позднее глава государства объяснил, почему при проведении операции нельзя было ограничиться территорией Донбасса.