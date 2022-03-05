Путин заявил, что спецоперацию на Украине нельзя было ограничить Донбассом

При проведении специальной военной операции на Украине невозможно было ограничиться территорией Донбасса. В противном случае украинская сторона постоянно получала бы ресурсы, объяснил на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний Президент РФ Владимир Путин.

«Можно было просто помогать республикам Донбасса прямо на линии соприкосновения, ну, на фронте, что называется, и армией нашей российской просто подкрепить их, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. — Но в этом случае с той стороны — я имею в виду безоглядную поддержку со стороны Запада, националистов и радикалов — с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, боеприпасами, техникой и так далее».

Поэтому России пришлось действовать иным путем, уничтожив военную инфраструктуру Украины. Он также подтвердил, что сейчас эта цель почти достигнута.