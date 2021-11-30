Число пострадавших в шахте на Кузбассе увеличилось до 96 человек

Количество пострадавших в шахте «Листвяжная» возросло до 96 человек, среди них 43 горноспасателя, рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян. Об этом сообщает телеканал RT.

Отмечается, что под землей все еще остаются тела 38 рабочих и двух спасателей, но их не удается вытащить, так как на нескольких участках шахты продолжается пожар.

По данным МЧС, в зону поражения от взрыва метана в «Листвяжной» попал 41 км горных выработок, горноспасателям необходимо исследовать еще 5 км.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цевилева, бурение шахт для безопасного проведения спасательных работ может занять около 5-6 дней.

Пожар с последующим взрывом в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел 25 ноября. Он унес жизни 46 шахтеров и шести спасателей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении шести погибших в шахте спасателей орденами Мужества.

Ранее семьям погибших было выплачено по 2 млн рублей, помимо этого, каждый член семьи получил лично по 1 млн рублей. В общей сложности на выплаты направили свыше 300 млн рублей.