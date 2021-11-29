Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших при аварии

Шахта «Листвяжная», где 25 ноября погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, начинает выплаты семьям жертв трагедии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Шахта „Листвяжная“ начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства», — говорится в сообщении.

Семьям погибших будет выплачено по 2 млн рублей, помимо этого, каждый член семьи получит лично по 1 млн рублей. В общей сложности на выплаты направлено свыше 300 млн рублей.

«В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей», — заметили в пресс-службе.

Помимо этого, принято решение об оплате обучения детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, покупке жилья либо улучшении жилищных условий. Будут закрыты все виды кредитов данных семей.

Напомним, Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества шестерых спасателей, работавших на шахте после взрыва. Пять из них были награждены посмертно.