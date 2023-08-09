Число пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде возросло до 43

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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 43 человек, шесть из них находятся в реанимации с ожогами. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести», – отметил губернатор.

Отмечается, что под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию.

В больнице также усилили бригады экстренной помощи.

Напомним, сегодня на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. Ранее сообщалось о 35 пострадавших.