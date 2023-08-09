Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом посаде увеличилось до 35

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек, четыре человека – в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, в настоящее время под завалами могут находиться люди.

Фото: Соцсети

Ранее «Татар-информ» сообщал о 25 пострадавших при взрыве на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.

В настоящее время на месте идет разбор завалов. Из всех зданий завода, а также ближайшего детского сада проведена эвакуаировали людей.