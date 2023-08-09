news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом посаде увеличилось до 35
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек, четыре человека – в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, в настоящее время под завалами могут находиться люди.
Ранее «Татар-информ» сообщал о 25 пострадавших при взрыве на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.
В настоящее время на месте идет разбор завалов. Из всех зданий завода, а также ближайшего детского сада проведена эвакуаировали людей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2