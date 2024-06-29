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Число пострадавших при утреннем ракетном ударе по Севастополю достигло четырех
Количество пострадавших мирных жителей из-за утренней ракетной атаки на Севастополь увеличилось с трех до четырех. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам главы Севастополя, у пострадавших — «осколочные ранения легкой степени тяжести». Все раненые были доставлены в больницу, одного из них после осмотра отпустили домой.
При ударе получили повреждения три частных жилых дома, семь автомобилей и один мотоцикл. Кроме того, в части помещений трех многоквартирных домов взрывной волной выбиты оконные стекла.
Помимо этого, в результате атаки оказались повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Без света остались дома на улицах Выгонная, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительная. В полном объеме электроснабжение удалось восстановить к 16 часам, так как до энергетиков территорию должны были проверить сотрудники МЧС.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь.
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