Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Севастополь

В результате утренней ракетной атаки на Севастополь со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей. Они получили осколочные ранения легкой степени тяжести и в настоящее время транспортируются в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, сообщил губернатор Развожаев.

В службу экстренного реагирования 112 продолжают поступать сообщения о повреждениях от упавших осколков в различных районах города. На улице Новикова был обнаружен фрагмент ракеты. Частный дом по улице Выгонной серьезно пострадал: осколками разбиты стекла, повреждены крыша и потолок. Также сообщается о нескольких поврежденных домах на улице Жукова.

Спасательные службы продолжают активную работу на всех пострадавших участках.