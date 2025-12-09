Число пострадавших после атаки БПЛА в Чувашии выросло до 9

В результате утренней атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь, сообщил глава республики Олег Николаев.

«В результате утренней вражеской атаки беспилотными летательными аппаратами, к сожалению, пострадали 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», – написал он.

Олег Николаев указал, что экстренные службы сработали максимально оперативно и ликвидировали возникшее возгорание, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий.

В настоящее время ситуация находится контролем властей, ведутся работы по устранению последствий.

В Татарстане с 06:15 до 09:12 действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, вводились ограничения в аэропорту Казани. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Казань.