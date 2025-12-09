В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Кроме того, временные ограничения перестали действовать и в аэропорту Чебоксар. До сих пор закрыты аэропорты Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Казань.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в аэропорту Казани задерживаются авиарейсы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Уфу и Хургаду.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная.