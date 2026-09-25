Число пострадавших из-за атаки вражеских БПЛА на Ульяновск выросло до 15

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 15, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Напомним, что утром 25 сентября БПЛА атаковали промышленную и гражданскую инфраструктуру в Ульяновске. Изначально сообщалось о 8 пострадавших, затем их количество выросло до 12.

«15 человек пострадали, наши врачи с раннего утра оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев нет. Еще 11 человек получили помощь в амбулаторных условиях», – написал Русских в соцсетях.

Среди пострадавших трое детей. Двоим уже оказали помощь и отпустили домой. В больнице остается 17-летняя девушка, ее прооперировали и продолжают оказывать всю необходимую помощь.