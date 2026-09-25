news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 25 сентября 2026 08:04

Восемь человек пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Ульяновск

Читайте нас в

В результате массированной атаки вражеских беспилотников на Ульяновск пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских. По его данным, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, как и пятеро взрослых. Состояние остальных пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности», – написал Русских в МАКС.

Губернатор также сообщил о повреждениях промышленной и гражданской инфраструктуры, нанесенных вражескими БПЛА. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы, говорится в сообщении.

#Ульяновск #Ульяновская область #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

24 сентября 2026

Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

24 сентября 2026
Новости партнеров