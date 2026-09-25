Число пострадавших из-за атаки вражеских БПЛА на Ульяновск выросло до 12

Количество пострадавших из-за массированной атаки вражеских БПЛА на Ульяновск выросло до 12. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его данным, среди раненых – двое детей.

«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей», – написал Русских в МАКС.