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Происшествия 25 сентября 2026 13:35

Число пострадавших из-за атаки вражеских БПЛА на Ульяновск выросло до 12

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Количество пострадавших из-за массированной атаки вражеских БПЛА на Ульяновск выросло до 12. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его данным, среди раненых – двое детей.

«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Среди раненых двое детей», – написал Русских в МАКС.

#Ульяновск #атака БПЛА #пострадали люди
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