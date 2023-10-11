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Руc Тат
Происшествия 11 октября 2023 09:02

Число погибших в секторе Газа увеличилось до 950

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Количество погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 950 человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, еще более 5 тысяч человек получили различные ранения.

Напомним, в прошлую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.

#Израиль
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