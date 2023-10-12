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Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 1,2 тыс.
Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек, еще около 5,6 тыс. получили ранения, сообщил палестинский минздрав.
Накануне вечером в Минздраве сектора Газа сообщили, что в медучреждениях анклава не осталось свободных больничных коек, заканчиваются расходные медицинские материалы. Отмечается, что в результате израильских бомбардировок разрушены 535 жилых домов, а также три школы, полностью уничтожены 10 мечетей.
Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».
Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. В настоящее время известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
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