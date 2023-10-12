Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 1,2 тыс.

Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек, еще около 5,6 тыс. получили ранения, сообщил палестинский минздрав.

Накануне вечером в Минздраве сектора Газа сообщили, что в медучреждениях анклава не осталось свободных больничных коек, заканчиваются расходные медицинские материалы. Отмечается, что в результате израильских бомбардировок разрушены 535 жилых домов, а также три школы, полностью уничтожены 10 мечетей.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».

Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. В настоящее время известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.