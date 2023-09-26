Число погибших в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе выросло до 125

По меньшей мере 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению. Об этом на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 290 пострадавших.

Отмечается, что десятки людей, пострадавших от взрыва, находятся в критическом состоянии. Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке.

Напомним, вчера вечером на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел мощный взрыв на бензохранилище.