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Число погибших в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе выросло до 125
По меньшей мере 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению. Об этом на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 290 пострадавших.
Отмечается, что десятки людей, пострадавших от взрыва, находятся в критическом состоянии. Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке.
Напомним, вчера вечером на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел мощный взрыв на бензохранилище.
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