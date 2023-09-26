В результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе погибли двадцать человек

В результате сильного взрыва, который произошел накануне на складе топлива в Нагорном Карабахе пострадали 290 человек. Кроме того, жизнь семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Еще 13 неопознанных тел были переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха.

Отмечается, что десятки людей, пострадавших от взрыва, находятся в критическом состоянии. Многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке.

Напомним, вчера вечером на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел мощный взрыв на бензохранилище.