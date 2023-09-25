Видео: В Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв на заправке, есть погибшие и раненые

Сегодня вечером на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел мощный взрыв на бензохранилище, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Арменпресс.

В настоящее время на месте работают медики и спасатели.

Местные СМИ сообщают, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек.