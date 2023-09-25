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Видео: В Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв на заправке, есть погибшие и раненые
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Сегодня вечером на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе, произошел мощный взрыв на бензохранилище, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Арменпресс.
В настоящее время на месте работают медики и спасатели.
Местные СМИ сообщают, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек.
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