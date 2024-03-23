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Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 115 человек
Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 115 человек, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось о 93 погибших.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.
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