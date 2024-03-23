Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 115 человек, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось о 93 погибших.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.