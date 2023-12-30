Десять человек погибли при обстреле в Белгороде

При обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ погибли 10 человек, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Среди них один ребенок.

Кроме того, в результате обстрела получили ранения 45 человек, в том числе четверо детей.

В МЧС сообщили, что после обстрела произошло десять возгораний, они были потушены.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, передает РИА Новости. По поручению Президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погибли двое детей. Под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода, а также Валуйский и Шебекинский городские округа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.