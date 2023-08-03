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Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
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Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Миздрав Алтайского края.
Как оказалось, в больнице Барнаула умерла женщина, которая находилась на борту во время падения вертолета.
Ранее «Татар-информ» сообщал о четырех погибших и десяти пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Алтайском крае.
Напомним, вертолет упал 27 июля на Алтае. По предварительной информации, при посадке вертолет зацепил провода, после чего упал и загорелся.
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