Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Миздрав Алтайского края.

Как оказалось, в больнице Барнаула умерла женщина, которая находилась на борту во время падения вертолета.

Ранее «Татар-информ» сообщал о четырех погибших и десяти пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Алтайском крае.

Напомним, вертолет упал 27 июля на Алтае. По предварительной информации, при посадке вертолет зацепил провода, после чего упал и загорелся.