news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При крушении вертолета Ми-8 в Алтае погибли четыре человека
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Четыре человека, по уточненным данным, погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По уточненным данным, при падении вертолета: четыре человека погибли, десять – пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась», – указано в сообщени.
Ранее «Татар-информ» публиковал видео крушения вертолета. Сообщалось, что в результате аварии погибли шесть человек.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства крушения вертолета.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2