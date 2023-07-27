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Руc Тат
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Происшествия 27 июля 2023 17:34

При крушении вертолета Ми-8 в Алтае погибли четыре человека

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Четыре человека, по уточненным данным, погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По уточненным данным, при падении вертолета: четыре человека погибли, десять – пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась», – указано в сообщени.

Ранее «Татар-информ» публиковал видео крушения вертолета. Сообщалось, что в результате аварии погибли шесть человек.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства крушения вертолета.

#крушение вертолета #Алтай
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