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Руc Тат
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Происшествия 27 июля 2023 12:03

Крушение Ми-8 в Алтае, в котором погибли шесть человек, попало на видео

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На видео сняли крушение Ми-8 в Алтайском крае.

По данным ТАСС, в результате аварии погибли шесть человек. Еще семь человек получили травмы.

Обстоятельства крушения вертолета устанавливают специалисты.

На месте работают экстренные службы.

#Алтайский край
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