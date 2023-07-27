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Крушение Ми-8 в Алтае, в котором погибли шесть человек, попало на видео
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На видео сняли крушение Ми-8 в Алтайском крае.
По данным ТАСС, в результате аварии погибли шесть человек. Еще семь человек получили травмы.
Обстоятельства крушения вертолета устанавливают специалисты.
На месте работают экстренные службы.
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