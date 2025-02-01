Численность населения Татарстана на 1 января превысила 4 млн 16 тыс. человек

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На 1 января 2025 года численность населения Татарстана составила 4 016 571 человек. Это следует из предварительных данных Росстата.

Это больше, чем население республики на 1 января 2024-го, когда оно оценивалось в 4 003 016 человек, и больше, чем в среднем за прошлый год (4 009 793 человека).

Городское население РТ на 1 января 2025-го равнялось 3 080 638 человек по сравнению с 3 069 163 год назад и 3 074 900 в среднем за 2024-й.

Сельское население на 1 января 2025-го оценивалось в 935 933 человека по сравнению с 933 853 год назад и 934 893 в среднем за минувший год.

Таким образом, численность населения Татарстана за год увеличилась. Напротив, население России в целом сократилось в годовом выражении на 0,08%, составив 146 028 325 человек.

По данным Росстата, прирост населения зафиксирован в 20 регионах, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также в Республике Ингушетия. «Увеличение населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам», — уточнили статистики.

Численность населения оценивалась без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Еще до этого Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».