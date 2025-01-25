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Общество 25 января 2025 12:50

Путин поручил проанализировать проект по стимулированию рождаемости в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить соответствующие предложения. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Провести анализ эффективности реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил принять программу по решению демографической проблемы в республике.

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