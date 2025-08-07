«Чип и Дейл спешат на помощь»: как снайпер и его жена из Лениногорска помогают СВО

Он – снайпер-разведчик с позывным Каспер, она – волонтер, его верный тыл. История Владимира и Альбины из Лениногорска – это рассказ о верности и беззаветной службе Родине, каждый на своем фронте.

Позывной Каспер Владимир получил еще в мирной жизни – за свою незаметность и способность быть в нужном месте в нужное время. Сегодня эти качества стали ключевыми в боевой работе снайпера: скрытное наблюдение, точные удары по важным целям, срыв командования и подрыв боеспособности противника – таковы его задачи.

Владимир прошел срочную службу в 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой военной базе в Таджикистане. Там же он овладел сразу несколькими военными специальностями: стрелок, регулировщик, водитель БТР. Когда началась СВО, он не колебался.

Жизнь изменилась в октябре 2022 года. 26-го числа они с Альбиной узаконили свои отношения в ЗАГСе, а уже 28 октября Владимир отправился на военное слаживание в Казань. «Мы давно хотели пожениться, но всегда что-то мешало. Мобилизация подтолкнула: я хотел обезопасить жену и ее дочь Самиру», – рассказывает Владимир.

Среди провожающих были его братья Михаил и Евгений, родители, друзья. Затем – тренировки, стрельбы, медицина. В декабре он уже был на передовой.

В составе штурмовой бригады Владимир начал выполнять задачи снайпера-разведчика. Его первая операция совпала со знакомством с бойцами тактического формирования ДНР «Каскад». От них он получил памятный шеврон, который стал для него оберегом.

«Они учили нас маскировке. Война – это когда человек становится снопом, танк – сараем. Все не то, чем кажется», – вспоминает он.

Но даже талисман не уберег от опасности. В марте 2024 года Владимир получил первое ранение: во время боя под обстрелом дрона «Баба-яга» он и трое товарищей получили множественные осколочные травмы. В темноте перебинтовались сами, дождались утра и эвакуировались.

Затем – госпитали в Волновахе, Донецке, Астрахани, Хабаровске. Хирурги извлекали осколки и восстанавливали поврежденную кость.

Второе ранение – в ноябре, на участке между Максимовкой и Богатырем. Квадроцикл Владимира подорвался на «магнитке» – шведской противотанковой мине. «Осколки в спине, в плече. Друзья помогли, зеленкой замазали», – говорит он с привычной иронией.

В короткие минуты отдыха Владимир достает из нагрудного кармана письмо. Каждое послание от Альбины он перечитывает снова и снова. Там – тепло, любовь и ожидание.

Сегодня Владимир на реабилитации, но без дела не сидит. Он взял на себя транспортировку гуманитарной помощи в рамках волонтерской группы «СВОих не бросаем».

«Спасибо за свечи и сети – не раз спасали жизни, сбивая дроны», – передает он слова благодарности руководителю движения Светлане Салиховой.

Волонтером в этой же команде трудится и его жена. Альбина плетет маскировочные сети, делает блиндажные свечи, собирает посылки. «Она – моя правая рука», – с гордостью говорит Владимир. А руководитель группы добавляет: «Про них можно снять мультфильм – «Чип и Дейл спешат на помощь».

Владимиру предстоят еще операции – в теле остались осколки. Но дух его не сломлен. Он молчалив, сосредоточен, и в глазах – все та же решимость. «Один выстрел – один труп», – кратко говорит он, без бравады, но с убежденностью профессионала, который знает цену каждому действию.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.