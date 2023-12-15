Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в предстоящую метель
В ночь на субботу и днем в Татарстане ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 1-2 км, а на дорогах образуются снежные заносы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Водителям настоятельно рекомендуется проверить техническое состояние машин. Особенно – тормозной системы и шины, а также оптику.
При движении на авто при плохой видимости нужно избегать опасных маневров, выездов на встречную полосу. Скорость должна соответствовать погодным условиям.
Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что они видны водителям.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников