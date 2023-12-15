Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в предстоящую метель

В ночь на субботу и днем в Татарстане ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 1-2 км, а на дорогах образуются снежные заносы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водителям настоятельно рекомендуется проверить техническое состояние машин. Особенно – тормозной системы и шины, а также оптику.

При движении на авто при плохой видимости нужно избегать опасных маневров, выездов на встречную полосу. Скорость должна соответствовать погодным условиям.

Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что они видны водителям.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.