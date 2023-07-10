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Общество 10 июля 2023 12:16

Синоптики предупредили о граде и ветре до 21 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили о граде и ветре до 21 м/с в Татарстане
фото: © архив «Татар-информ»

Завтра, 11 июля, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Днем и вечером возможны грозы и кратковременные усиления ветра — его порывы могут достигать 16–21 м/с. Локально прогнозируется град.

Ранее профессор КФУ сообщал, что во вторник, 11 июля, в Татарстан придет долгожданное похолодание.

#прогноз погоды #град #сильный ветер
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