Циклон принесет в Татарстан дожди и похолодание

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Сегодня, 9 октября, из-за смещающегося из центральных районов европейской части России циклона сухая, теплая и солнечная погода сменится в Татарстане дождливой, холодной и пасмурной. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Под воздействием проходящих через регион атмосферных фронтов будут идти дожди (днем в Казани — небольшие).

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Иногда он будет усиливаться порывами до 14 м/с, в том числе и в столице РТ (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким).

После вчерашнего температурного рекорда и относительно теплой ночи (от 6 до 11 градусов выше нуля) в дневные часы воздух в Татарстане прогреется лишь до +8, +13 градусов (на юге — до +16 градусов, в Казани — до +10, +12).

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни и отопительный период читайте в материале «Татар-информа» Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима.