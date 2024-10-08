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Температурный рекорд 1923 года побит в Казани
В столице Татарстана сегодня, 8 октября, оказался побит температурный рекорд 101-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт днем поднялись до +22,7 градуса, а на метеостанции Казань — до +22,4 градуса.
Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 8 октября в Казани был достигнут в 1923 году — тогда температура воздуха в городе достигла +21,1 градуса.
По данным метеорологов, аномальное тепло на территории республики быстро сменится похолоданием, а на выходных и вовсе ожидается аномально холодная погода.
Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни и отопительный период читайте в материале «Татар-информа» Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима.
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