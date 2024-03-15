ЦИК: Задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что им заплатили

Задержанные после порчи урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову сообщает ТАСС.

«Фактически это чистосердечное признание в своем фиаско и переход на такие методы, которые вызывают просто отвращение. Мы их сейчас рассмотрим. Заливать, нанимать, как это делали у нас разные группы воздействия, за деньги. Уже те, кого задержали, они признаются, что [делали это] за деньги», — заявила глава ЦИК РФ.

Она напомнила, что намеренна порча урн предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до пяти лет.

«Послушайте внимательно, для всех. Это 141 статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за эти сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — сказала Памфилова.

Она отметила, что облившие краской бюллетени наплевали на обычных людей, которые пришли на участки. Противники России, уверена председатель Центризбиркома, хотят таким образом не допустить открытия урн и подсчета голосов.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).