Кондратьев рассказал, как ЦИК РТ готовится к выборам Президента России

Задачи перед Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РТ стоят серьезные. Однако подготовка к главным выборам страны уже идет. Об этом заявил председатель комиссии Андрей Кондратьев.

«В этом году мы обновили составы всех местных участковых избирательных комиссий республики – почти 3 тысячи комиссий. Все члены избиркомов проходят профессиональную подготовку. Они хорошо подкованы не только в сфере избирательного законодательства, но и получают дополнительные знания в области кризисного управления», - рассказал спикер.

Он также добавил, что ЦИК РТ подходит к выборам серьезно и должна быть готова к различного рода вмешательствам и провокациям. Именно с этой целью в ноябре прошла масштабная Всероссийская тренировка дистанционного электронного голосования. Тогда были протестированы все электронные системы и сервисы избирательной системы. Их испытывали на прочность и способность выдержать реальные нагрузки, с какими столкнутся программные комплексы в дни голосования на выборах.

«Проверку прошли и люди, и техника. На участие в электронном голосовании заявились более 60 тысяч татарстанцев, явка избирателей на тренировке ДЭГ составила 75%. Это говорит о доверии избирателей к выборам, об их интересе к процедуре онлайн-голосования», - поделился Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ подчеркнул, что за последние годы в республике серьезно изменили свой подход в информировании как избирателей, так и кандидатов. Все документы, вся информация есть в открытом доступе.

«Сегодня мы говорим об информационной прозрачности как стандарте работы всей избирательной системы республики. Уже на этой неделе в 15-ти районах Татарстана пройдут выборы депутатов городских советов и советов сельских поселений. Проголосовать смогут более 16 тысяч жителей республики», - комментирует Кондратьев.

Так, 10 декабря будут работать информационный центр и горячая линия, а за процессом голосования будут следить кандидаты, представители политических партий, общественные наблюдатели и представители СМИ. Для освещения голосования в ЦИКе РТ аккредитовались 18 региональных редакций газет и телевидений, более 50 журналистов. Татарстан и его жители традиционно активно участвуют в выборах.

«Уверен, что и 10 декабря выборы пройдут активно, открыто, легитимно», - подвел итог председатель ЦИК Татарстана.

Напомним, ранее Совет Федерации утвердил дату президентских выборов, которые пройдут 17 марта 2024 года. По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, с момента официального опубликования постановления стартует избирательная кампания.