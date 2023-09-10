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ЦИК Татарстана: На выборах муниципальных депутатов нарушений не зафиксировано
Дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане прошли в штатном режиме, нарушений не выявлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии РТ.
«Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано», – говорится в сообщении.
Всего за чистотой довыборов следили 654 наблюдателя от кандидатов в депутаты, от политических партий и Общественной палаты республики, работали представители СМИ.
Напомним, сегодня в 7 часов утра стартовал единый день голосования. Избирательные участки, организованные в 36 муниципалитетах, закрылись в 8 часов вечера. По данным системы ГАС „Выборы“ к 6 часам вечера свой голос на выборах муниципальных депутатов отдали почти 38% избирателей.
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