ЦИК Татарстана: На выборах муниципальных депутатов нарушений не зафиксировано

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Дополнительные выборы муниципальных депутатов в Татарстане прошли в штатном режиме, нарушений не выявлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии РТ.

«Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Всего за чистотой довыборов следили 654 наблюдателя от кандидатов в депутаты, от политических партий и Общественной палаты республики, работали представители СМИ.

Напомним, сегодня в 7 часов утра стартовал единый день голосования. Избирательные участки, организованные в 36 муниципалитетах, закрылись в 8 часов вечера. По данным системы ГАС „Выборы“ к 6 часам вечера свой голос на выборах муниципальных депутатов отдали почти 38% избирателей.