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В Татарстане явка на выборах муниципальных депутатов к 18 часам составила почти 38%
В Татарстане свой голос на выборах муниципальных депутатов к 6 часам вечера отдали почти 38% зарегистрированных в списках избирателей. Об этом ЦИК РТ сообщил в своем телеграм-канале.
«По данным системы ГАС „Выборы“ на 18 часов явка избирателей в Татарстане на выборах муниципальных депутатов составляет 37,90%», — сказано в сообщении.
Единый день голосования стартовал сегодня в 7 утра и продлится до 8 часов вечера. Всего в 36 муниципалитетах открыты 175 участков, где за ходом выборов следят 654 наблюдателя. Также работает горячая линия по номеру 292-84-33, куда граждане могут направить любое обращение, касающееся голосования.
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