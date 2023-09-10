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ЦИК Татарстана: В единый день голосования на горячую линию обратились около 100 человек
Сегодня в 8 часов вечера в Татарстане завершились выборы муниципальных депутатов, все избирательные участки закрылись. Об этом сообщает ЦИК республики.
«За 10 сентября на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило около ста сообщений, все они носили информационный характер, жалоб не поступало. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов», – говорится в тексте.
Голосование проходило в 36 муниципальных районах, в Казани выбирали депутата Казгордумы в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16.
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