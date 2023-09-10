news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 10 сентября 2023 20:35

ЦИК Татарстана: В единый день голосования на горячую линию обратились около 100 человек

Скопировать ссылку
ЦИК Татарстана: В единый день голосования на горячую линию обратились около 100 человек
Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Сегодня в 8 часов вечера в Татарстане завершились выборы муниципальных депутатов, все избирательные участки закрылись. Об этом сообщает ЦИК республики.

«За 10 сентября на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило около ста сообщений, все они носили информационный характер, жалоб не поступало. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов», – говорится в тексте.

Голосование проходило в 36 муниципальных районах, в Казани выбирали депутата Казгордумы в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное