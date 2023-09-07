ЦИК Татарстана: На 161 депутатский мандат претендуют 545 кандидатов

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10 сентября в 36 муниципалитетах Татарстана состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. О предстоящей избирательной кампании на заседании Президиума Госсовета РТ доложил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На 161 депутатский мандат претендует 545 кандидатов. Обеспечивать проведение избирательной кампании местного уровня будут 41 территориальная и 177 участковых избирательных комиссий. Фарид Мухаметшин поручил провести предстоящую кампанию организованно, с тем, чтобы выборы прошли „честно и чисто“», — отметил докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на заседании Президиума Госсовета Татарстана утвердили дату послания Раиса РТ Рустама Минниханова парламенту.

О том, как в Татарстане 10 сентября будут проходить выборы, какие меры безопасности будут приняты, как в республике досрочно голосовали жители новых регионов страны, читайте в материале «Татар-информа» Председатель ЦИК РТ: «Кампания 10 сентября открывает новый избирательный цикл».