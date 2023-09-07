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Госсовет Татарстана утвердил дату послания Минниханова парламенту
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратится с Посланием Госсовету 14 сентября. Дату утвердили сегодня на заседании Президиума республиканского парламента, которое провел Председатель ГС Фарид Мухаметшин.
«Осенняя сессия парламента откроется 14 сентября в 10 часов в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 46-м заседанием, в рамках которого Раис РТ Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Государственному Совету», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в повестке дня 46-го заседания значится лишь один вопрос — «Ежегодное послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики». Из-за большого интереса общественности к событию будет организована прямая теле- и радиотрансляция.
В 12 часов 14 сентября начнется 47-е заседание парламента. В его повестке дня — 18 вопросов, в том числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на заседании Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам озвучили дату послания Минниханова парламенту.
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