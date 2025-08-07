ЦИК РТ проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени кандидатам

В казанском КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) 12 августа 2025 года в 10:00 Центризбирком РТ проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных телерадиокомпаний.

Как сообщила пресс-служба ЦИК РТ, жеребьевки проведут в рамках подготовки к выборам Раиса Татарстана, к дополнительным выборам депутата Госсовета республики седьмого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.

Жеребьевка предназначена для определения очередности выхода в эфир бесплатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

«Обеспечение равного доступа к государственным СМИ – один из базовых принципов избирательного процесса. Жеребьевка проводится открыто, в установленный срок и с возможностью присутствия представителей всех кандидатов», – отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировала кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также Руслана Юсупова, (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).