news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 7 августа 2025 17:29

ЦИК РТ проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени кандидатам

Читайте нас в
Телеграм

В казанском КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) 12 августа 2025 года в 10:00 Центризбирком РТ проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных телерадиокомпаний.

Как сообщила пресс-служба ЦИК РТ, жеребьевки проведут в рамках подготовки к выборам Раиса Татарстана, к дополнительным выборам депутата Госсовета республики седьмого созыва по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.

Жеребьевка предназначена для определения очередности выхода в эфир бесплатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов.

«Обеспечение равного доступа к государственным СМИ – один из базовых принципов избирательного процесса. Жеребьевка проводится открыто, в установленный срок и с возможностью присутствия представителей всех кандидатов», – отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировала кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также Руслана Юсупова, (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

#выборы Раиса РТ #цик рт #жеребьевка эфирного времени
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025