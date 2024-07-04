Цифровые двойники коров, ИИ на страже стада: чем помогает цифра сельхозотрасли

Казань в преддверии сентябрьского форума Kazan Digital Week провела вебинар о цифровых технологиях в сельском хозяйстве. Сотрудники Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ) Минсельхозпрода Татарстана рассказали об автоматизированном учете молока от каждой коровы, отечественной системе управления коровьим стадом, технологиях искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и о программах обучения сотрудников автоматизации и цифровизации отрасли.

Так, руководитель отдела образования (РИВЦ) Алсу Хайруллина, анонсировала, что уже с 2025 года в образовательную деятельность одного из аграрных техникумов Республики Татарстан планируется внедрить тренажеры виртуальной реальности по нескольким сельхоз профессиям.

«Нами разрабатываются виртуальные тренажеры тракториста, комбайнера, оператора БПЛА и техника-механика. Рассчитываем, что после успешной апробации этих тренажеров, мы сможем масштабировать проект и на остальные аграрные техникумы Татарстана», – анонсировала Хайруллина.

Она также сообщила, что планируется запустить и разработку виртуальных профориентационных симуляторов для осознанного выбора детьми будущей профессии в сфере сельского хозяйства. Будет создан целый виртуальный город профессий, по которому ребенок сможет путешествовать и пробовать себя в различных сельхозсферах.

Об отечественной разработке автоматизированного учета и контроля надоев каждой отдельной коровы в хозяйстве сообщил руководитель направления автоматизации Тимур Хайруллин. Программу можно интегрировать в систему учета животноводства (преимущественно отечественную). Она позволяет организовать разный объем питания для высокоудойных и низкоудойных коров, что, с одной стороны, снижает затраты на корма, а с другой – повышает удойность.

Оценивая ситуацию по различным показателям, программа может, например, рекомендовать в случае снижения удоев проверить исправность поилки, своевременность и «порции» корма, факторы стресса, сказавшихся на животных. Фиксирует программа также холостое доение и прекращение дойки из-за неплотного крепления доильного аппарата к соскам коровы или его полного открепления.

О цифровых двойниках каждой коровы, которые создаются как «личные дела» для эффективного управления всем стадом, рассказал еще один участник вебинара – генеральный директор компании АО «Умный помощник» Ильнур Хайруллин. Такие цифровые двойники содержат информацию о родословной особи, ее потомстве, ветеринарных мероприятиях, аспектах зоотехники. А дальше платформа с помощью нейросетевых моделей подсказывает, как повысить и увеличить эффективность и прибыльность производства, снизить затраты на содержание животных, увеличить их сохранность, повысить уровень надоя, наладить воспроизводство.

Как искусственный интеллект следит за соблюдением всех алгоритмов сотрудниками молочных ферм, пояснил начальник отдела внедрения РИВЦ Динар Пахалов. Установленное в помещениях техническое зрение и серверы благодаря обученной нейросети распознают действия операторов фермы, появляющиеся в объективе искусственного глаза объекты, различает последовательность действий доярок, а после на основе сводных данных фиксируют нарушения и формируют отчет.

Серия вебинаров об ИТ-технологиях в различных отраслях экономики, напомним, проходит в преддверии форума Kazan Digital Week – 2024. Подобные виртуальные дискуссии будут проводиться с мая по сентябрь. Предыдущий вебинар был посвящен ИТ в библиотечном и архивном деле. Сам форум пройдет в Казани 9 – 11 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-форматах.