Казань провела вебинар по оцифровке книг-памятников и рассекреченных документов

В преддверии форума Kazan Digital Week-2024 Казанский государственный институт культуры провел вебинар, посвященный развитию библиотек в цифровом пространстве.

Опытом применения цифровых технологий и искусственного интеллекта поделились представители Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, Государственной публичной научно-технической библиотеки России и Казанского института культуры, обучающего студентов, в том числе и по направлению «библиотечное дело».

Михаил Шубин, заместитель генерального директора по цифровизации Российской государственной библиотеки, рассказал, как учреждение осуществляет импортозамещение и цифровое развитие в условиях санкций и ухода с цифрового рынка западных компаний.

В Российской государственной библиотеке, подчеркнул он, 48 млн единиц хранения, которые недавно пополнились еще 72 млн от Книжной палаты. Сервисы библиотеки посещают около 25 млн пользователей.

«Для обеспечения цифровой работы мы используем более 600 виртуальных машин, более 1300 компьютеров. У нас несколько каналов связи, автономная система и своя система IP-адресации, более 100 сайтов веб-сервисов доступны в сети Интернет. Крайне важно определить горизонт планирования работы на срок более 3 лет, чтобы иметь возможность выдержать приоритет направления. У нас сейчас это 5 лет», – отметил Шубин.

Российская Государственная библиотека, рассказал он, пошла по пути создания новых веб-сервисов собственными разработчиками. Таким образом, отметил Шубин, было создано, по сути, собственное производство.

Занимается Российская государственная библиотека в том числе оцифровкой книжных памятников. В электронной базе их уже несколько десятков тысяч. Для этого пришлось осваивать и цифровое хранение документов.

«Мы понимаем, что будущее библиотек не только в предоставлении доступа к информации читателям, но и в предоставлении данных, которые мы храним, условному искусственному интеллекту, который перечитает все наши десятки миллионов изданий, сделает на основе этого определенные выводы и будет использовать для различных индустрий», – отметил Шубин.

О цифровых проектах Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина рассказал заместитель директора департамента по научно-просветительской работе Алексей Воронович. Этой библиотеке всего 15 лет. Она хранит цифровые копии архивных документов и имеет более 1700 центров удаленного доступа.

Один из ведущих проектов – «Вторая Мировая война в цифровых документах». Это более 13 тысяч оцифрованных уникальных документов – архивы с 1933 по 1945 годы. Многие из них пользователи могут увидеть в открытом доступе впервые. В том числе рассекреченные после долгих лет пребывания в тайне.

Президентская библиотека, как сообщил Воронович, оцифровывает в первую очередь документы из Госархива РФ, но также подписала уже более тысячи соглашений о сотрудничестве с федеральными, региональными и муниципальными библиотеками.

«Переход в цифровой мир – это возможность для предоставления неограниченному кругу пользователей беспрецедентно широкого доступа к национальным электронным ресурсам и сотрудничеству с другими организациями по созданию национальной электронной среды», – акцентировал Воронович.

Качественная интеграция человека и искусственного интеллекта в образовании приведет к повышению качества человеческого капитала, а это, в свою очередь, к индустриальной революции 5.0. Такую перспективу цифровых технологий обозначил научный руководитель Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года предполагается запустить новую систему образования, которая признана гарантом суверенитета России. Она будет сочетать в себе фундаментальность, гибкость и практикоориентированность. При этом уже сейчас, напомнил Шрайберг, трудно представить обучение как школьников, так и студентов без ИТ-сегмента, поэтому необходима единая сервисная платформа науки и образования. Электронные библиотеки и учебники – уже сейчас хорошее подспорье для обучающихся.

«Нужно работать с системой открытого доступа. Это будущее – открытый доступ, открытая наука. Это то, что поможет нам преодолеть все санкции. Безусловно, резко повышается роль университетской библиотеки. Но у многих отсутствуют знания и навыки информационного самообслуживания – большинство студентов нуждаются в постоянной помощи. Необходимо научить молодых людей поиску достоверной информации, ее критической и творческой переработке с целью получения нового знания», – отметил Шрайберг.

О креативном туризме, отнюдь не связанном с путешествиями, а направленном на узнавание культурных кодов и локальной идентичности рассказала руководитель центра развития библиотечной деятельности Российской государственной библиотеки Алевтина Артемова.

Направление «Библиотечно-информационная деятельность» включено в приоритетные направления Казанского института культуры на 2021-2027 годы, сообщила участникам вебинара представитель вуза.

Институт с 2018 года ежегодно проводит Международную конференцию «Документ в социокультурном пространстве. Теория и цифровая трансформация». А в числе студенческих стартапов в том числе проекты по библиотерапии.

Четвертый форум Kazan Digital Week будет проходить в Казани с 9 по 11 сентября.