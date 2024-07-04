В 2025 году один из сельхоз техникумов РТ будет обучать с помощью VR-тренажеров

С будущего года в образовательную деятельность одного из аграрных техникумов Республики Татарстан планируется внедрить тренажеры виртуальной реальности по нескольким сельхоз профессиям. Об этом во время вебинара «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства», предваряющего форум Kazan Digital Week в сентябре, рассказала руководитель отдела образования Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ) Минсельхозпрода Татарстана Алсу Хайруллина.

«Ежегодно мы проводим повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий сельского хозяйства по программе «Цифровая трансформация в АПК». При этом мы экспериментируем с форматом и методами подачи материала, разрабатываем удобные рабочие тетради и VR-тренажеры. Поскольку одна из задач – удержание внимания обучающихся, мы разрабатываем тренажеры виртуальной реальности. Так, нами разрабатываются виртуальные тренажеры тракториста, комбайнера, оператора БПЛА и техника-механика. Рассчитываем, что после успешной апробации этих тренажеров, мы сможем масштабировать проект и на остальные аграрные техникумы Татарстана», – анонсировала Хайруллина.

Она также обратила внимание, что планируется запустить и разработку виртуальных профориентационных симуляторов для осознанного выбора детьми будущей профессии в сфере сельского хозяйства. Будет создан целый виртуальный город профессий, по которому ребенок сможет путешествовать и пробовать себя в различных сельхозсферах.

«Благодаря VR и 3D-технологиям дети смогут прожить роль в различных специальностях, заглянуть в будущее и определиться с профессией», – сообщила спикер.

Алсу Хайруллина также рассказала в целом о главных аспектах и методиках программ обучения по автоматизации и цифровизации в сельском хозяйстве.

Участниками вебинара также стали руководитель направления автоматизации РИВЦ Тимур Хайруллин с рассказом про систему индивидуального учета молока, начальник отдела внедрения Динар Пахалов, генеральный директор компании АО «Умный помощник» Ильнур Хайруллин – про эффективное управление стадом крупного рогатого скота с помощью одноименной компании цифровой программы..

Серия вебинаров об ИТ-технологиях в различных отраслях экономики, напомним, проходит в преддверии форума Kazan Digital Week – 2024. Подобные виртуальные дискуссии будут проводиться с мая по сентябрь. Предыдущий вебинар был посвящен ИТ в библиотечном и архивном деле. Сам форум пройдет в Казани 9 – 11 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-форматах.