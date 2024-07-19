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Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ
Работающий в Объединенных Арабских Эмиратах цифровой банк Wio, принимавший ранее денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консультантов и клиентов финансовой организации.
Основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко пояснил, что Wio — один из немногих эмиратских банков, готовых открывать счета гражданам РФ, которые при наличии вида на жительства не работают в ОАЭ и не проживают там постоянно.
«По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной», — пояснил собеседник издания.
Проблемы с переводами в банк Wio начались в июне текущего года, подтвердил эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. Вместе с тем он уточнил, что Wio допускает исключения для клиентов с очень значительными суммами в этом банке.
Авраменко предупредил, что если «политику по запрету принятия дирхамов из России примут все банки ОАЭ, то не останется банковских безналичных методов перевода денежных средств» в эту страну. Пока этого, впрочем, не произошло.
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