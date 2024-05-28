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Банки Турции обещают бизнесу из РФ расширить прием платежей в ближайшее время
Банки Турции пообещали бизнесу из РФ расширить прием платежей в ближайшее время. В список разрешенных товаров планируют включить продукты народного потребления (косметику, обувь, бытовую химию, одежду) и электронику. По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, с местными кредитными организациями договорились об этом еще в мае, но транзакции пока не начались, пишут «Известия».
Гендиректор АО «Первая кровь» Алексей Порошин рассказал, что на данный момент сильно оживились переговоры с турецкими контрагентами. Так, в июне оборот товаров между двумя государствами существенно расширят.
Как утверждает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, Турции невыгодно «рвать» с Россией партнерские отношения. Именно поэтому с большой долей вероятности турецкие банки начнут постепенно расширять прием платежей по товарам, которые не попали под санкции напрямую.
Напомним, прием платежей из РФ Турция перестала принимать в декабре прошлого года, причем почти все. Однако в феврале 2024-го возобновили прием, но только по «зеленому» списку товаров (например, продукты питания и лекарства). Сейчас обсуждают возможность добавить в этот перечень продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.
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