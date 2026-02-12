news_header_top
Происшествия 12 февраля 2026 09:49

Четверых пьяных водителей задержали в Казани за сутки

За прошедшие сутки в Казани задержали четверых автомобилистов, которые сели за руль пьяными. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Всего за 11 февраля произошло 284 аварии, в одной из них пострадал человек. Три водителя сели за руль без прав, еще двоих граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

«Татар-информ» рассказывал, что с начала года в республике произошло восемь ДТП с участием нетрезвых водителей. В них четыре человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести.

