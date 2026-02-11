news_header_top
Происшествия 11 февраля 2026 18:05

В 2025 году на дорогах Казани снизилось число ДТП и погибших в них

Фото: kzn.ru

В прошлом году в Казани произошло 1 226 ДТП с пострадавшими – это на 53 случая меньше, чем годом ранее. В авариях погибли 31 человек, еще 1 473 получили ранения. Такие данные на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в мэрии озвучил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

Несмотря на общее снижение аварийности, начало 2026 года вызывает обеспокоенность у властей. С 1 по 6 февраля в городе произошло 77 ДТП, в которых погибли три человека и 110 получили травмы.

Основными причинами ДТП по-прежнему остаются наезды на пешеходов и столкновения автомобилей. Около 11% аварий связаны с неудовлетворительным состоянием дорог – снежными валами, накатом и рыхлым снегом.

Также на заседании отметили рост грубых нарушений ПДД. В январе почти вдвое увеличилось число проездов на красный свет: камеры зафиксировали 461 такой случай, из них 84 – повторные.

Отдельное внимание уделили безопасности детей. В 2025 году произошло 128 ДТП с участием несовершеннолетних, один подросток погиб.

По словам заместителя руководителя исполкома Азата Абзалова, в школах регулярно разбирают обстоятельства реальных ДТП, проводят тематические недели безопасности и занятия в автогородках. Активно развивается движение юных инспекторов (ЮИД) – сегодня в Казани действует 190 таких отрядов.

Тем не менее, начало 2026 года показало рост детской аварийности в Кировском и Московском районах города. В связи с этим профилактическую работу планируют усилить, привлекая к ней родительские комитеты.

#гаи #дтп в казани
