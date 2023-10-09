Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четверо россиян официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки ХАМАС
Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести после атаки «Хамаса» в Израиле, пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Израиле.
Отмечается также, что по состоянию на 16.00 мск сведений о возможной гибели россиян во время атаки ХАМАС нет.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». В стране объявили военное положение.
По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.
Накануне власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников