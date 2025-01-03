«Честные песни для честных людей»: автор проекта «Добробат» о шоу-бизнесе, семье и СВО

Валерий Чамрин – известный в российском шоу-бизнесе музыкант и продюсер. Используя свой опыт, он создал музыкальную группу для ребят, которые сейчас защищают нашу Родину, группу, чьи песни становятся гимнами целых подразделений на передовой. О прошлом и настоящем худрука группы «Добробат», в которой поют ветераны СВО, – в репортаже «Татар-информа».





Фото предоставлено Валерием Чамриным

«Хотел помочь фронту, Родине, пацанам»

Группа «Добробат», которая недавно образовалась в Татарстане, – культурный феномен. Это музыкальный коллектив, состоящий из бойцов СВО, которые поют песни на близкие им темы. Группе всего несколько месяцев, однако она уже становится узнаваемой и популярной.

Художественный руководитель и по совместительству один из музыкантов группы – Валерий Чамрин. Он единственный участник коллектива, который не принимал участия в специальной военной операции.

«Я порывался уйти еще в самом начале кампании, однако меня ни в какую не отпустили родные и близкие. Особенно против был сын – боевой офицер, для которого СВО уже вторая кампания. Однако помочь я все же хотел – фронту, Родине, пацанам. И, как профессиональный музыкант, я решил помочь своим творчеством», – рассказал Валерий Чамрин.

Сейчас Валерий очень старается, чтобы его творчество помогало развитию патриотизма. Он старается для наших ребят, чтобы в песнях была только правда. И это у него получается, ведь он всегда на связи с сыном и его подразделением – знает, чем они живут, за что переживают.

Валерий Чамрин: «Как профессиональный музыкант, я решил помочь своим творчеством» Фото: © «Татар-информ»

«Одна из моих песен – ’’Кириян’’ – стала хитом в России»

История Валерия началась со спортивной школы-интерната. Занимался баскетболом, играл за сборную Татарской АССР. Именно тогда он решил, что свяжет свою жизнь с музыкой. После окончания спортивного интерната поступил в музыкальное училище, а уже после училища – в Институт культуры на дирижерский факультет.

«После я продолжал учиться, повышать квалификацию, освоил все эстрадные инструменты», – рассказал Валерий Чамрин.

Еще до того, как Валерию исполнилось 18 лет, он попал в популярный тогда в Советском Союзе коллектив «Сайяр» – начались гастроли, концерты, съемки на ТВ.

«Они услышали меня на ‘’Студенческой весне’’ в КАИ. Ввиду того, что я в совершенстве владею татарским языком: воспитывался в татарской семье, – меня взяли сразу. Восемнадцатилетним пацаном я увидел эстраду, снимался для передач, ездил на гастроли по всему Союзу. Но корона у меня не выросла, как говорится. В этом плане меня курировали старшие товарищи», – поделился Валерий.

Спустя какое-то время работы в группе ее руководитель Рашид Абдуллин разглядел в юном талантливом музыканте лидерские качества и способности, здоровые амбиции. Так Валерий стал последним руководителем знаменитой на весь Союз группы «Сайяр».

«Я пел и на татарском, и на русском, старался освоить множество инструментов. Когда ‘’Сайяр’’ отработал свое положенное на эстраде время, я начал создавать свои проекты. Один из таких проектов – ’’Нежный яд’’. Одна из моих песен – ’’Кириян’’ – стала хитом в России. Отсюда началось мое восхождение в качестве продюсера, вхождение в российский шоу-бизнес», – рассказал Валерий Чамрин.

«Нежный яд» – коллектив, где Валерий был музыкантом и руководителем группы, а также выполнял все обязанности продюсера.

«С этой группы, с песни ‘’Кириян’’ начался процесс вхождения в русский шоу-бизнес, уже не локальный. Он плавно перетек в проект ‘’Диджей Дождик’’, у него тоже были хиты, как, например, «Почему же, почему же дождик капает по лужам». Так я стал работать в Москве», – поделился Валерий.

Из «Нежного яда» с ним вместе перешли двое его товарищей и учеников: Денис Саттаров – руководитель третьего лейбла в России, продюсер NILETTO, RASA, Luxor, Elvira T, Alekseev, LOBODA, Rasa, Вани Дмитриенко и других, а также Евгений Модестов – гитарист группы МакSим.

«Остальные ребята после ’’Нежного яда’’ разбежались кто куда. Кто к Билану ушел, кто к Стасу Пьехе, кто-то вообще за границу уехал», – поделился Валерий.

Фото предоставлено Валерием Чамриным

«Я не продюсер, я для них наставник»

После возвращения из Москвы Валерий открыл в Казани собственную вокальную школу. Более 10 лет работы в музыкальных группах помогли ему разработать авторскую дыхательную методику.

«Столько лет гастролей, иногда по несколько концертов в день, и вот в конце дня ты уже начинаешь крякать. Я многое перепробовал, на основе многих техник, включая тибетские, создал свою», – рассказал Валерий Чамрин.

Вокально-эстрадная школа Чамрина работает и процветает по сей день. Уникальная дыхательная техника, когда вокалист дышит не только грудью, а сразу всем телом, по словам Валерия, не просто действенная, но еще и имеет оздоровительный эффект.

А потом началась СВО. Его сын, боевой офицер, сразу же отправился на фронт. Сам Валерий уйти не смог, хотя горел желанием. Тогда, говорит, задумался – что он может сделать как профессиональный музыкант.

«Я должен был быть как-то задействован, по моему мнению. И у меня появилась идея создать группу из ветеранов специальной военной операции. До 2023 года я искал таких людей. По моей задумке, мы должны петь прямо, ничего не придумывая, ребята должны были быть знакомы с боевыми действиями не понаслышке. Сразу же придумал слоган: ‘’Честные песни для честных людей’. Это стало девизом нашей группы», – поделился Валерий Чамрин.

Фото предоставлено Валерием Чамриным

Первым участником группы, с кем познакомился Валерий, был Иван Хомяков – ветеран специальной военной операции.

«Записали с Иваном первый трек – все вышло, как я хотел. Мне помогала моя связь с сыном – я знал, чем там живут бойцы, чем они там дышат. Все получилось честно. Уже после Иван подтянул своих ребят-сослуживцев, и так все закрутилось», – рассказал Валерий.

Сегодня он полностью занимается только «Добробатом».

«Я считаю себя не продюсером, а наставником. Для своих ребят я хочу быть в такой роли. К тому же я старше всех в коллективе», – рассказал Валерий.

У худрука группы «Добробат» двое детей – сын и дочь – и шестеро внуков. Сын и сегодня на СВО, он отец-герой, у него пятеро детей. На СВО командует РСЗО «Град». По словам Валерия, за все время службы, с 2014 года, не допустил гибели ни одного своего бойца.

«Дочь тоже пошла в меня. Она всемирно известный музыкант. Обучалась в шести различных аспирантурах, уже давно живет в Париже, играет в национальном парижском оркестре», – поделился Валерий.

Дочь Валерия входит в сотню лучших артистов мира, постоянно гастролирует и дает мастер-классы с такими музыкантами, как, например, Юрий Башмет. У нее тоже большое количество собственных проектов.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня Валерий с удовольствием нянчится с младшими внуками. Признается, что очень сильно любит и своих выдающихся детей, о которых может говорить часами, и внуков.

«Я давно не видел свою дочь и ее сына, моего внука. После начала специальной военной операции мы можем только созваниваться. И я стараюсь посмотреть на них хотя бы через видеозвонок», – рассказывает Валерий.

По его же словам, каждого из участников группы «Добробат» он тоже воспринимает как своего ребенка. Он очень старается быть для них настоящим наставником.

«Вот такой я богатый человек», – улыбается Валерий Чамрин.