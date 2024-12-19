«Словом сделаем больше, чем оружием»: солист «Добробата» о себе, музыке и участии в СВО

Как принял решение уйти на СВО, кому в голову пришла идея создать музыкальную группу, что ему сказал отец, когда он собрался воевать, что считает самым главным в воспитании детей – об этом и многом другом «Татар-информу» рассказал солист «Добробата», участник СВО Иван Хомяков.





Иван Хомяков – ветеран специальной военной операции, солист группы «Добробат»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Самый обычный русский парень из глухой деревеньки в Пермском крае»

Иван Хомяков – ветеран специальной военной операции, солист группы «Добробат». Родился в Пермском крае, о себе рассказывает нехотя. Те, кто его знает, говорят – скромный парень. Несмотря на то что сегодня он солист серьезной музыкальной группы, он не любит лишнего внимания.

«Ничего такого удивительного я не сделал, чтобы обо мне говорить. Я самый обычный русский парень по имени Иван из глухой деревеньки в Пермском крае», – рассказывает о себе Иван Хомяков.

Иван жил обычной жизнью, учился в школе, выучился на строителя, работал по специальности. Женился, воспитывал дочь, все шло своим чередом и все складывалось хорошо, пока жизнь вдруг не совершила неожиданный поворот – Иван принял решение отправиться на СВО.

«Я окончил Чайковский техникум легкой промышленности и управления, получил среднее техническое образование, пошел работать по профессии. В 2015 году переехал в Казань по работе. Все как у всех: семья, дети, кредиты-ипотеки», – рассказал Иван.

Разве что любовь к творчеству отличала Ивана от других. Рано научившись играть на гитаре, из рук он ее почти никогда не выпускал. Начиная с юношества, когда играл в походах и на встречах с друзьями, заканчивая взрослой жизнью, когда он играл для себя и семьи и даже писал песни.

На передовой он получил множество наград, но о своих подвигах говорит неохотно Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если можешь сделать что-то для Родины – делай»

В ноябре 2022 года Иван сразу через несколько дней после своего дня рождения решил отправиться на специальную военную операцию. Семья от такого его решения была, мягко говоря, не в восторге. Жена очень переживала, но все-таки приняла выбор Ивана, отпустила его и помогла собраться в дорогу.

«Я знал, куда и зачем иду. Мои друзья воевали там еще до начала СВО. Я просто не смог остаться в стороне. Если бы я этого не сделал, я бы клял себя потом всю жизнь. Если можешь сделать что-то для Родины – делай», – рассказал Иван Хомяков.

Это неожиданное для близких решение для самого Ивана, по его словам, было обдуманным и взвешенным.

«С детства я испытывал тягу к военному ремеслу, как, наверное, любой парень. К тому же мои дедушка и бабушка принимали участие в Великой Отечественной войне. Я всегда этим гордился и смотрел на них как на героев. Для меня Родина – это мать, а маму нужно оберегать. Когда Родине нужна помощь, нельзя отворачиваться. Я пошел и сделал то, что сделал», – рассказал Иван Хомяков.

Его друзья, а теперь тоже участники группы «Добробат» Никита Мусин и Павел Шишкин принимали участие в боевых действиях на Украине с 2014 года. С Павлом Иван познакомился уже на службе, за ленточкой. А Никиту он встретил еще до СВО. Именно тогда, как признается Иван, что-то в груди ёкнуло – после ухода друга Никиты он задумался об участии в спецоперации.

Его друзья, а теперь тоже участники группы «Добробат» Никита Мусин и Павел Шишкин принимали участие в боевых действиях на Украине с 2014 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иван признается, решение уйти воевать не было переломным моментом его жизни, перелом произошел после.

«Многое во мне поменялось после возвращения. Я вырос духовно, поменялись мои ценности, я стал по-другому относиться и к жизни, и к смерти. Иногда меня волнует чувство, будто я что-то не доделал, порываюсь вернуться и доделать. Но потом понимаю: мы здесь занимаемся тем же – борьбой», – рассказал Иван Хомяков.

Иван рассказывает, что патриотизм для него не пустой звук. Настоящим достижением он считает вырастить сына патриотом. Сегодня песни, которые пишет и исполняет «Добробат», тоже носят воспитательный характер.

«Наши песни также несут в себе цели воспитать патриотизм в подрастающем поколении. Мы проводили уроки мужества, играли свою музыку в детских лагерях и школах, видели, какими глазами смотрят на нас дети», – рассказал Иван Хомяков.

Иван говорит, что сегодня стране не хватает настоящих патриотов. Своими песнями «Добробат» надеется это исправить.

«Сын, словом можно сделать больше, чем автоматом»

Дома Ивана с СВО ждали сын и дочь. Жена Ивана, чтобы дочь не переживала, сказала ей – папа в армии. Сын еще слишком мал, чтобы осознать поступок отца, однако уже вовсю поет его песни.

«Все переживали, когда я уходил. Помню, когда уходил, дочка ко мне подошла и спросила: ’’Пап, а ты на войну уходишь? А если тебя там застрелят?’’ Отец сказал мне, что как родитель не может меня просто отпустить, но как мужчина он меня понимает. Детям я пока не хочу ни о чем рассказывать. Настанет время, я расскажу обязательно», – рассказал Иван Хомяков.

На передовой, говорит Иван, было непросто, но он справился и вернулся к близким. Он награжден двумя медалями «За отвагу»: одна от Донецкой Народной Республики, вторая от Российской Федерации – и медалью «За воинскую доблесть» I степени.

«Мой отец воспитал меня правильно – именно так, как нужно воспитывать сына. Теперь я хочу так же воспитать своего. Если мой сын когда-то подойдет и скажет, что хочет связать свою жизнь с защитой Родины, я буду счастлив. Я пойму, что правильно его воспитал», – рассказал Иван.

«Наши песни также несут в себе цель воспитать патриотизм в подрастающем поколении» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Ивана, его отец поддерживает его начинания в музыке и с удовольствием слушает композиции группы «Добробат».

«Мой отец сказал мне однажды: ‘’Сын, словом можно сделать больше, чем автоматом. Тем более таким словом, как у вас’’. Наша цель – патриотическое воспитание населения. Я просто надеюсь, что мы нашим словом сделаем больше, чем оружием», – рассказал Иван Хомяков.

«В наших песнях не приходится что-либо придумывать»

«Всегда хотел заняться музыкой профессионально, но не видел нужного для этого пути. Сейчас в этом мне помог участник ‘’Добробата’’ Валерий Чамрин», – поделился Иван.

По словам Ивана, история «Добробата» началась с первой песни «Добровольцы Донбасса».

«Эта песня – то, с чего все началось, основополагающая нашей группы. После нее меня свели с Валерием Юрьевичем Чамриным – создать группу было его давней идеей, я не смог отказаться. Уже позже я привлек своих ребят, своих боевых товарищей, сослуживцев – Никиту Мусина и Павла Шишкина», – рассказал Иван Хомяков.

Иван признается: какого-то особенного вдохновения для написания песен он не ждет, они рождаются сами – из того, что было пережито, из правды.

«Валерий Юрьевич подает идеи обычно. Тогда я сажусь и пишу по воспоминаниям, как было, как я сам все это видел. Мы же пишем не о ромашках в поле, не о неразделенной любви. В наших песнях не приходится что-либо придумывать», – рассказал Иван Хомяков.

Коллектив «Добробата» крепкий – суровые мужчины, видевшие в жизни многое, вместе, кажется, могут свернуть горы.

«Когда-то я доверял этим людям свою жизнь, а они доверяли мне свою – прикрывали друг другу спины. Не может быть такого, чтобы кто-то из нас кого-то обманул или подставил», – рассказал Иван Хомяков.

На данный момент «Добробат» пока не приносит дохода создателям. Каждый из участников группы параллельно работает. Иван все так же занимается строительством. Сегодня все их песни в бесплатном доступе, все размещены в социальных сетях.

«Кушать, конечно, хочется – у всех семьи, дети. Хотелось бы, конечно, чтобы ничто не мешало творчеству, заниматься только этим. Пока не выходит, и ‘’Добробат’’ пока для нас больше хобби, увлечение», – поделился Иван.

«Наши песни для всех. Они в поддержку бойцов, они для детей, которые вдохновляются, слушая о героях, для взрослых, которые глубже понимают, что именно происходит там. Наши песни о любви к Родине. Я надеюсь, что ‘’Добробат’’ сможет воспитать в людях патриотизм. Надеюсь, что наши песни помогут ребятам, которые сейчас там», – рассказал Иван Хомяков.