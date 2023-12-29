Чернышенко: Восемь стран хотят провести у себя «Игры будущего» после Казани

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После завершения «Игр будущего» 2024 года в Казани определится страна-правоприемник, которая проведет турнир в следующем году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Сегодня восемь стран рассматривают возможность проведения у себя международного мультиспортивного турнира „Игры Будущего“», — заметил чиновник.

Чернышенко также добавил, что на данный момент 140 стран проявляют активный интерес к чемпионату. Некоторые из них, по его словам, уже смогли оценить уровень организации, приняв в октябре участие в тестовых играх в качестве наблюдателей.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. В середине декабря в Москве прошла жеребьевка участников первых четырех дисциплин чемпионата.